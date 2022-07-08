  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С рядом новичков. Заря объявила стартовый состав на товарищеский матч с Легией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С рядом новичков. Заря объявила стартовый состав на товарищеский матч с Легией

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало – 19:00

С рядом новичков. Заря объявила стартовый состав на товарищеский матч с Легией

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" сегодня, восьмого июля, проведет спарринг против польской "Легии". Тренерский штаб уже обнародовал стартовый состав команды. В него вошли несколько новичков. В частности, Батагов, Мышнев и Чурко, еще не подписавший контракт с клубом.

Стартовый состав "Зари":

Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смеян – Мышнев, Назарина – Чурко, Кабаев, Лунев – Гладкий.

Напомним, что матч начнется в 19.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде