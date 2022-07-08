Премьер-лига
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С рядом новичков. Заря объявила стартовый состав на товарищеский матч с Легией
Начало – 19:00
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Луганская "Заря" сегодня, восьмого июля, проведет спарринг против польской "Легии". Тренерский штаб уже обнародовал стартовый состав команды. В него вошли несколько новичков. В частности, Батагов, Мышнев и Чурко, еще не подписавший контракт с клубом.
Стартовый состав "Зари":
Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смеян – Мышнев, Назарина – Чурко, Кабаев, Лунев – Гладкий.
Напомним, что матч начнется в 19.00.
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