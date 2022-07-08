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Защитник Александрии: Команда пропустила очень много времени - сейчас тяжело
Непросто набирать форму после паузы
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Андрей Цуриков рассказал как "горожане" набирают форму перед стартом нового сезона.
"Команда пропустила очень много времени. Мы только начали подготовку. Сейчас тяжело. Постепенно накапливается усталость. Есть куда расти. Акцент делаем на физическую подготовку. Тактические упражнения будут отложены на вторую половину сборов. Нужно побегать, хоть нам этого и не хочется.
Всегда стремимся выигрывать. Уступили в товарищеском матче СК "Полтава", хотя по игре смотрелись хорошо, создали много голевых моментов. Подвела реализация, еще и погодные условия были не наилучшими. Немного расстроились, но это была только наша первая игра. Ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше", - заявил Цуриков.
Отметим, что недавно фулбек подписал полноценный контракт с
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