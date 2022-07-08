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Легия (Варшава) – Заря. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Подготовка к УПЛ продолжается
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Сегодня, восьмого июля, луганская "Заря" проводит спарринг против польской "Легии" в рамках подготовки к старту УПЛ и матчей Лиги конференций. Смотрите прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости.
Стартовый состав "Зари": Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смеян – Мышнев, Назарина – Чурко, Кабаев, Лунев – Гладкий.
"Легия" 19:00 "Заря"
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