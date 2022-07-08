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Легия (Варшава) – Заря. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Подготовка к УПЛ продолжается

Легия (Варшава) – Заря. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, восьмого июля, луганская "Заря" проводит спарринг против польской "Легии" в рамках подготовки к старту УПЛ и матчей Лиги конференций. Смотрите прямую видеотрансляцию матча прямо в этой новости.

Стартовый состав "Зари": Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Смеян – Мышнев, Назарина – Чурко, Кабаев, Лунев – Гладкий.

"Легия" 19:00 "Заря"

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В статье: Заря (Луганск)
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