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Стороженко: Не стоит начинать чемпионат - враг обязательно нанесет удар во время матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение опытного функционера

Стороженко: Не стоит начинать чемпионат - враг обязательно нанесет удар во время матча

metalist1925.com

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко поделился своим мнение о будущем сезоне УПЛ. Он считает, что его проведение опасно.

"Когда "Металлист 1925" был еще в Первой лиге, я говорил о том, что буду доволен, если команда будет в десятке лучших в УПЛ. Тогда некоторые особо одаренные личности обиделись на меня настолько, что попросили на эту тему больше не высказываться. В итоге команда завершила дебютный чемпионат на десятом месте, так что с такими людьми мне общаться неинтересно. А сейчас я не уверен, что чемпионат вообще состоится, будет доигран и проведен. Мое мнение, что его и начинать не стоит.

Враг настолько циничен и злобен, что обязательно нанесет удар во время матча. Я считаю, нельзя рисковать спортсменами, тренерами, административно-техническим персоналом, арбитрами и официальными лицами. Можно было попросить братские федерации Румынии, Польши, Словакии или Словении организовать для нас отдельную лигу, но об этом, к сожалению, никто не говорит.

Чтобы местные федерации обслуживали и поддерживали турнир, в котором будут выступать только украинские клубы. Этот вариант, как я сказал, не обсуждается. Играть в Украине – большой риск и большая ответственность. Мне сложно понять тот оптимизм, который по этому поводу излучают некоторые функционеры.

Опасность колоссальная, где бы ни проводился матч. Во Львове ли, Ужгороде – не имеет никакого значения. Агрессор достает ракетами и из Черного моря, и из Каспия, и из приграничных областей. Кто ответит за жизни людей? Никто. Получается коллективная безответственность.

Надо выйти и честно сказать, что проведение чемпионата в сложившихся условиях невозможно. Когда весь мир отказался от сотрудничества с РФ, а ее спортсмены и клубы отстранены от всех соревнований, то агрессор, несомненно, захочет исключить из этого процесса и нас, но уже физически", - заявил Стороженко.

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Новый сезон УПЛ должен начаться в конце августа.

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В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FanDay

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