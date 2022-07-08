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СМИ: Новичок Серии А арендует основного защитника Шахтера
Спустя год бразилец возвращается в Италию
Фото: ФК Шахтер
Бразилец Марлон продолжит карьеру в Серии А. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.
Источник информирует, что защитник "Шахтера" отправится в "Монцу". Новичок Серии А согласовал годовую аренду без права выкупа. Вероятно, бразилец приостановит контракт благодаря новому правилу ФИФА.
#Calciomercato | @ACMonza, è fatta per #Marlon: i dettaglihttps://t.co/tpv78Etapv— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 8, 2022
Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021-го года, отправившись следом за Роберто де Дзерби из "Сассуоло". В досрочно завершенном сезоне центрбек провел 22 поединка, сходу став основным исполнителем.
Отметим, что контракт Марлона с "Шахтером" действителен до лета 2026-го года.
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