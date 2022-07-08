СМИ: Новичок Серии А арендует основного защитника Шахтера

Бразилец Марлон продолжит карьеру в Серии А. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

Источник информирует, что защитник "Шахтера" отправится в "Монцу". Новичок Серии А согласовал годовую аренду без права выкупа. Вероятно, бразилец приостановит контракт благодаря новому правилу ФИФА.

Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021-го года, отправившись следом за Роберто де Дзерби из "Сассуоло". В досрочно завершенном сезоне центрбек провел 22 поединка, сходу став основным исполнителем.

Отметим, что контракт Марлона с "Шахтером" действителен до лета 2026-го года.