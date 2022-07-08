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Цыганык: Шахтер собирается выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро
Ох и скандал может получиться
Фото: beIN SPORTS
Журналист и телеведущий Игорь Цыганык подтвердил информацию, что "Шахтер" планирует судиться с ФИФА.
"Шахтер" намерен судиться с ФИФА. Суть претензии такова: ФИФА разрешила игрокам приостанавливать контракты, не продлевая их. Таким образом, футболисты не закрепляются за клубом и это большая проблема для "Шахтера". Донецкий клуб купил немало футболистов. Эти игроки почти полтора года могут не находиться в состоянии "Шахтера" из-за разрешения ФИФА. Горняки собираются выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро.
Не будь этого решения, можно было бы продать Соломона, Тете и других. Поскольку есть правило ФИФА и футболисты могут выбирать, то клубы вышли из переговоров. Нет смысла платить за футболиста, если через год его можно получить бесплатно.
Возможно, ФИФА не будет судиться и захочет пойти на компромисс, попытавшись как-то компенсировать потери "Шахтера". Но это может быть прецедент, и тогда компенсировать придется очень многим клубам", - заявил Цыганык.
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