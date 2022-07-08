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Цыганык: Шахтер собирается выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Ох и скандал может получиться

Цыганык: Шахтер собирается выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро

Фото: beIN SPORTS

UA-Футбол
Новина українською

Журналист и телеведущий Игорь Цыганык подтвердил информацию, что "Шахтер" планирует судиться с ФИФА.

"Шахтер" намерен судиться с ФИФА. Суть претензии такова: ФИФА разрешила игрокам приостанавливать контракты, не продлевая их. Таким образом, футболисты не закрепляются за клубом и это большая проблема для "Шахтера". Донецкий клуб купил немало футболистов. Эти игроки почти полтора года могут не находиться в состоянии "Шахтера" из-за разрешения ФИФА. Горняки собираются выставить иск ФИФА на сумму около 50 миллионов евро.

Не будь этого решения, можно было бы продать Соломона, Тете и других. Поскольку есть правило ФИФА и футболисты могут выбирать, то клубы вышли из переговоров. Нет смысла платить за футболиста, если через год его можно получить бесплатно.

Возможно, ФИФА не будет судиться и захочет пойти на компромисс, попытавшись как-то компенсировать потери "Шахтера". Но это может быть прецедент, и тогда компенсировать придется очень многим клубам", - заявил Цыганык.

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В статье: ФИФА Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (5)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
08.07.2022 в 21:21
Убогие клоуны. Накупили обезьян, которые сейчас разбегаются, а кроты ноют. ФИФА их пошлет и будет права
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0
-3
олег донецьк Украіна (донецьк)
08.07.2022 в 22:14
убогий и клоун здесь ты тупой любитель суркисни.подбери слюни и не тявкай ..... обезьяны играют в помойке динамо.а ты уже послан на..... там тебе и место ......
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+1
-1
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.07.2022 в 22:21
Девочка моя, только не плачь
0
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
08.07.2022 в 22:22
иди на... петух дырявый
+1
-1
avatar
хутин пуйло 88 (Десь там)
08.07.2022 в 22:26
Ахаха, типичное даунецкое быдло)))
0
-1

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