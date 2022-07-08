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Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста

Премьер-лига
(2 голосов)

Персона тренера не разглашается

Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" провел первый контрольный матч на сборах в Словении.

В эту пятницу днепряне разгромили местный клуб "Чарда", забив в их ворота 14 раз. Трижды отличились Довбик и Лебедев, по два гола забили Пихаленок, Лучкевич и Громов, по разу - Сарапий и Соловьев.

Нельзя не сказать, что в матче приняли участие пять игроков "Металлиста" - Горбунов, Рыбак, Сарапий, Картушов и Порох. Также была информация, что команду уже тренирует Александр Кучер, правда это не подтверждено официально.

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"Днепр-1" - "Чарда" 14:0
Голы: Довбик (6, 16, 36), Лучкевич (17, 38), Сарапий (47), Громов (49, 66), Соловьев (61), Лебедев (64, 70, 83), Пихаленок (78, 82)
"Днепр-1": Юрчук, Горбунов, Логинов, Чоботенко, Кононов, Матюшенко, Рубчинский, Когут, Лучкевич, Назаренко, Довбик
2-й тайм: Рыбак, Картушов, Порох, Сваток, Адамюк, Сарапий, Соловьев, Пихаленок, Лебедев, Горбунов, Громов

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
08.07.2022 в 23:20
нет металиста уже
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alex.belogubko (одесса)
08.07.2022 в 22:37
Кучер а как же Металлист --погоня за бабками
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