Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста

"Днепр-1" провел первый контрольный матч на сборах в Словении.

В эту пятницу днепряне разгромили местный клуб "Чарда", забив в их ворота 14 раз. Трижды отличились Довбик и Лебедев, по два гола забили Пихаленок, Лучкевич и Громов, по разу - Сарапий и Соловьев.

Нельзя не сказать, что в матче приняли участие пять игроков "Металлиста" - Горбунов, Рыбак, Сарапий, Картушов и Порох. Также была информация, что команду уже тренирует Александр Кучер, правда это не подтверждено официально.

"Днепр-1" - "Чарда" 14:0

Голы: Довбик (6, 16, 36), Лучкевич (17, 38), Сарапий (47), Громов (49, 66), Соловьев (61), Лебедев (64, 70, 83), Пихаленок (78, 82)

"Днепр-1": Юрчук, Горбунов, Логинов, Чоботенко, Кононов, Матюшенко, Рубчинский, Когут, Лучкевич, Назаренко, Довбик

2-й тайм: Рыбак, Картушов, Порох, Сваток, Адамюк, Сарапий, Соловьев, Пихаленок, Лебедев, Горбунов, Громов