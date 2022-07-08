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Цуриков: Александрии будет сложно заменить Ковальца - это был один из ключевых игроков команды

Премьер-лига
(3 голосов)

И это действительно так

Цуриков: Александрии будет сложно заменить Ковальца - это был один из ключевых игроков команды

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
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Защитник "Александрии" Андрей Цуриков рассказал о важности Кирилла Ковальца, который не так давно покинул состав "горожан".

"Это был один из ключевых игроков нашей команды. Очень важный игрок в центре поля. Думаю, что прямо сейчас его заменить будет сложно. Наши тренеры сделают все возможное, чтобы найти футболиста, который сможет выполнять эти требования.

К нам присоединилось несколько молодых исполнителей. Это будущее "Александрии". Им нужно биться за свое место. Ребята талантливые и у них большое будущее. Как минимум, в нашем клубе. Далее все будет зависеть от них", - заявил Цуриков.

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В статье: Кирилл Ковалец Андрей Цуриков ФК Александрия
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