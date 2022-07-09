Сегодня Динамо проведет еще один спарринг на сборах в Швейцарии

Киевское "Динамо" по традиции рекордсмен по количеству спаррингов, проводимых командой в период подготовки. На данный момент в активе подопечных Мирчи Луческу уже пять сыгранных контрольных матчей, а на сегодняшний день запланирован шестой.

Соперником "бело-синих" станет один из аутсайдеров швейцарской Суперлиги, "Люцерн". Этот коллектив в прошлом сезоне сохранил место в элитном дивизионе только благодаря переходным играм.

Матч "Динамо" – "Люцерн" начнется 9 июля в 19:00. Следить за игрой вы сможете на UA-Футбол в текстовой или видео трансляции.

Читайте также Все спарринги клубов УПЛ этим летом

Напомним, что на текущем сборе, который "динамовцы" проводят в Швейцарии, киевляне встречались только со швейцарскими клубами: победили "Сьон" (1:0) и "Сьон-2" (6:1), сыграли вничью с "Ивердоном" (1:1) и "Янг Бойз" (0:0), а также уступили "Лозанне" (0:2).