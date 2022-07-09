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Ван Леувен: Уже после недели работы футболисты понимают больше, что мы хотим

Премьер-лига
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Нидерландский специалист остался доволен поединком с "Легией"

Ван Леувен: Уже после недели работы футболисты понимают больше, что мы хотим

Скріншот з відео

UA-Футбол
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Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал первый матч команды под своим руководством. Напомним, что луганчане в первом спарринге лета уступили варшавской "Легии" 1:2.

"Я доволен всеми футболистами, которые участвовали в этом матче. Фокус был на внутреигровой план и на физику. Когда мы согласились сыграть с "Легией", мы думали, что будет тяжелее. Думаю, они хорошую дисциплину показали.

Мы играем в футбол каждый день, и через футбол уровень готовности получает каждый футболист. Поэтому над физикой мы работаем через футбол. И я доволен этому. Мы получаем два в одном: много играем в футбол и при этом решаем тактические и физические задачи каждый день. Уже после недели работы футболисты понимают больше, что мы хотим. Также видно, где мы должны больше работать на следующей неделе.

Ребята долго не играли из-за войны. Я думаю, они получили [заряд] от болельщиков соперника. Здесь была хорошая атмосфера как для контрольного матча", - сказал ван Леувен в комментарии клубной пресс-службе.

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В статье: Заря (Луганск) Патрик ван Леувен
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