Красников: Если закончатся боевые действия в Украине, то помощь Ярославского Металлисту будет значительно больше

Футбольный функционер Евгений Красников в интервью директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову прокомментировал исчезновение президента "Металлиста" Александра Ярославского из футбольного инфополя:

“ - Ярославского сейчас не хватает в инфополе. Он до войны рассказывал о клубе и других новостях. Очень много сейчас мнений, разговоров вокруг вас. Кажется, ему нужно выходить больше в СМИ, как делал это раньше и объяснять позицию. Знаешь, как все болельщики смотрят, Александр Владиленович молчит, а ты идешь в “Днепр-1”, и ты хорошо все объясняешь, а с другой стороны, есть сомнения, возможно “Металлиста” вообще не будет.

- Я думаю, что не очень много сейчас владельцев клубов в инфополе, я не слышу их. Не могу залезть в голову. Я с ним созваниваюсь, общаюсь, он реально помогает, как может. Понимаю, если закончатся боевые действия, то помощь будет значительно больше.

- Моя речь адресована и Александру Владиленовичу, он сто процентов просмотрит это видео.

- У тебя есть телефон, ты можешь ему позвонить, — сказал Красников”, - сказал Красников.