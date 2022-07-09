Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красников: Если закончатся боевые действия в Украине, то помощь Ярославского Металлисту будет значительно больше
Сейчас он помогает, как может
Фото: ФК Металлист
Футбольный функционер Евгений Красников в интервью директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову прокомментировал исчезновение президента "Металлиста" Александра Ярославского из футбольного инфополя:
“ - Ярославского сейчас не хватает в инфополе. Он до войны рассказывал о клубе и других новостях. Очень много сейчас мнений, разговоров вокруг вас. Кажется, ему нужно выходить больше в СМИ, как делал это раньше и объяснять позицию. Знаешь, как все болельщики смотрят, Александр Владиленович молчит, а ты идешь в “Днепр-1”, и ты хорошо все объясняешь, а с другой стороны, есть сомнения, возможно “Металлиста” вообще не будет.
- Я думаю, что не очень много сейчас владельцев клубов в инфополе, я не слышу их. Не могу залезть в голову. Я с ним созваниваюсь, общаюсь, он реально помогает, как может. Понимаю, если закончатся боевые действия, то помощь будет значительно больше.
- Моя речь адресована и Александру Владиленовичу, он сто процентов просмотрит это видео.
- У тебя есть телефон, ты можешь ему позвонить, — сказал Красников”, - сказал Красников.
Популярное сейчас
- По Харькову нанесен ракетный удар
- Сегодня Динамо проведет еще один спарринг на сборах в Швейцарии
- Российские летчики усиленно тренируются на пяти белорусских аэродромах
- Красников рассказал, продолжает ли Ярославский финансировать Металлист
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО