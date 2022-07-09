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Красников: Если закончатся боевые действия в Украине, то помощь Ярославского Металлисту будет значительно больше

Премьер-лига
(3 голосов)

Сейчас он помогает, как может

Красников: Если закончатся боевые действия в Украине, то помощь Ярославского Металлисту будет значительно больше

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Футбольный функционер Евгений Красников в интервью директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову прокомментировал исчезновение президента "Металлиста" Александра Ярославского из футбольного инфополя:

- Ярославского сейчас не хватает в инфополе. Он до войны рассказывал о клубе и других новостях. Очень много сейчас мнений, разговоров вокруг вас. Кажется, ему нужно выходить больше в СМИ, как делал это раньше и объяснять позицию. Знаешь, как все болельщики смотрят, Александр Владиленович молчит, а ты идешь в “Днепр-1”, и ты хорошо все объясняешь, а с другой стороны, есть сомнения, возможно “Металлиста” вообще не будет.

- Я думаю, что не очень много сейчас владельцев клубов в инфополе, я не слышу их. Не могу залезть в голову. Я с ним созваниваюсь, общаюсь, он реально помогает, как может. Понимаю, если закончатся боевые действия, то помощь будет значительно больше.

- Моя речь адресована и Александру Владиленовичу, он сто процентов просмотрит это видео.

- У тебя есть телефон, ты можешь ему позвонить, — сказал Красников”, - сказал Красников.

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В статье: Александр Ярославский Евгений Красников СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2022 в 12:02
Якщо псевдопатріота Ярославського турбує доля Металіста нехай спочатку допоможе Збройним Силам України. Бо бойові дії самі по собі не закінчаться.
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+2
0
miha (Нежин)
09.07.2022 в 10:50
Тюрьма его заждалась а не Металист.
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+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.07.2022 в 10:36
ОБХСник слился.
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+1
-1

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