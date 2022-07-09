  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мизерная часть. Динамо получит компенсацию за аренду Цитаишвили в польский клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мизерная часть. Динамо получит компенсацию за аренду Цитаишвили в польский клуб

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок был инициатором перехода

Мизерная часть. Динамо получит компенсацию за аренду Цитаишвили в польский клуб

Олександр Приходько

Новина українською

Благодаря новому правилу от ФИФА, которое позволяет приостанавливать контракты игрокам с украинскими клубами, вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили отправился в аренду в польский "Лех".

Читайте такжеГио Цитаишвили официально арендован польским клубом

Этот трансфер был осуществлен после желания самого грузинского футболиста, но "Динамо" в этой ситуации не смогло повлиять ни на что. Киевлянам такой ход от Цитаишвили не понравился.

Правда, по правилам Лех смог бы задействовать Георгия на безвозмездной основе только с 1 июля, поэтому польский клуб договорился с Динамо об оплате за аренду в размере 100 тысяч евро, чтобы игрок уже присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону и смог поучаствовать в квалификации Лиги чемпионов.

Интересно, что клуб из Познани заявил грузина за два часа до начала встречи против "Карабаха" в первом раунде квалификации ЛЧ. "Лех" тогда победил дома со счетом 1:0, а Цитаишвили весь матч провел на скамейке для запасных.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего вингера в 1 миллион евро. Цитаишвили проведет в аренде минимум год, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meczyki

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде