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Мизерная часть. Динамо получит компенсацию за аренду Цитаишвили в польский клуб
Игрок был инициатором перехода
Олександр Приходько
Благодаря новому правилу от ФИФА, которое позволяет приостанавливать контракты игрокам с украинскими клубами, вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили отправился в аренду в польский "Лех".
Этот трансфер был осуществлен после желания самого грузинского футболиста, но "Динамо" в этой ситуации не смогло повлиять ни на что. Киевлянам такой ход от Цитаишвили не понравился.
Правда, по правилам Лех смог бы задействовать Георгия на безвозмездной основе только с 1 июля, поэтому польский клуб договорился с Динамо об оплате за аренду в размере 100 тысяч евро, чтобы игрок уже присоединился к команде и начал подготовку к новому сезону и смог поучаствовать в квалификации Лиги чемпионов.
Интересно, что клуб из Познани заявил грузина за два часа до начала встречи против "Карабаха" в первом раунде квалификации ЛЧ. "Лех" тогда победил дома со счетом 1:0, а Цитаишвили весь матч провел на скамейке для запасных.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего вингера в 1 миллион евро. Цитаишвили проведет в аренде минимум год, а его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025-го.
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