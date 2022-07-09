Днепр-1 работает над подписанием легионеров Металлиста - Источник

"Днепр-1" интересуется трансферами легионеров "Металлиста". Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.

В частности, днепряне хотят пригласить к себе француза Фареса Балули и бразильца Матеуса Пейшото. Кроме них, в списке и другие легионеры харьковского клуба.

Отметим, что Пейшото будет находиться в аренде в бразильской “Сеаре” до конца 2022-го года, Балули никуда из команды не уходил после февраля.

Также в "Днепр-1" могут вернуться собственные легионеры, которые после полномасштабного вторжения российской федерации отправились в аренду. Речь идет о Фелипе Пересе и Габриэле Бузанелло.

Цыганик также отмечает, что легионерами "Металлиста" интересовался и "Шахтер", но "Днепр-1" опередил "горняков" в гонке за ними.

Добавим, что игрокам “Днепр-1” сообщили, что базироваться команда будет в Словакии. В Украину она будет выезжать только на игры УПЛ.