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Днепр-1 работает над подписанием легионеров Металлиста - Источник
Большая миграция харьковчан продолжается
Фото: ФК Металлист
"Днепр-1" интересуется трансферами легионеров "Металлиста". Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
В частности, днепряне хотят пригласить к себе француза Фареса Балули и бразильца Матеуса Пейшото. Кроме них, в списке и другие легионеры харьковского клуба.
Отметим, что Пейшото будет находиться в аренде в бразильской “Сеаре” до конца 2022-го года, Балули никуда из команды не уходил после февраля.
Также в "Днепр-1" могут вернуться собственные легионеры, которые после полномасштабного вторжения российской федерации отправились в аренду. Речь идет о Фелипе Пересе и Габриэле Бузанелло.
Цыганик также отмечает, что легионерами "Металлиста" интересовался и "Шахтер", но "Днепр-1" опередил "горняков" в гонке за ними.
Добавим, что игрокам “Днепр-1” сообщили, что базироваться команда будет в Словакии. В Украину она будет выезжать только на игры УПЛ.
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