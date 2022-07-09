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Поступаленко - о Кучере в Днепре-1: Они поборются за тройку точно, но не за чемпионство

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок верит в успех своего экс-коуча

Поступаленко - о Кучере в Днепре-1: Они поборются за тройку точно, но не за чемпионство

uafc.org.ua

Новина українською

Хавбек "Металлиста" Антон Поступаленко поделился своим впечатлением о главном тренере команды Александре Кучере, который вскоре может возглавить "Днепр-1":

"Приятный человек, целеустремленный. Видно, что хочет работать. На него была очень большая нагрузка в "Металлисте" – и по результатам, и по тому, что все делают футболисты, тренерской работы нет. За всем этим большой труд.

Я считаю, что ему будет тяжело, но уверен, что он справится с той командой, в которую придет. Они поборются за тройку точно, но не за чемпионство.

Современный ли Кучер тренер? Он много взял у Мирчи Луческу, много – из чемпионата Турции. Конечно, это уже новое поколение тренеров – у них свои наработки есть. Не скажу, что у него легкие тренировки, они очень тяжелые", – сказал Поступаленко.

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В статье: Антон Поступаленко Александр Кучеренко СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
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