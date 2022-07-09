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Заря продала Полесью воспитанника Динамо
Житомирский клуб сохранил игрока
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" продала нападающего Дениса Янакова житомирскому "Полесью". Об этом сообщает сайт Zaryalg.
Прошлый сезон Янаков провел в аренде в составе "Полесья". Теперь он будет выступать там на полноценной основе.
В общей сложности на счету Дениса один гол в шести матчах за житомирский коллектив.
Отметим, что нападающий является воспитанником киевского "Динамо". С "Зарей" он подписал контракт в 2020 году. На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 250 тысяч евро.
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