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Колос выиграл два спарринга у любителей
Команда работает под нагрузками
Фото: ФК Колос / Автор невідомий
Ковалевский "Колос" одержал две победы в спаррингах в рамках подготовки к следующему сезону УПЛ.
В обеих контрольных играх соперниками подопечных Ярослава Вишняка были любительские коллективы. 7 июля ковалевцы одолели "Полесье" из Ставок 3:1. За профи по голу отличились Евгений Исаенко, Кирилл Попов и Антон Цыганков.
На следующий день "Колос" встретился с "Нивой" из Бузовой. Победителя встречи определил единственный результативный удар, который на свой счет записал Сергей Болбат.
Состав ковалевцев в обеих встречах клубная пресс-служба скрывает.
Тренер "Колоса" Ярослав Вишняк отметил, что сейчас команда работает под большими нагрузками.
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