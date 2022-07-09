Колос выиграл два спарринга у любителей

Ковалевский "Колос" одержал две победы в спаррингах в рамках подготовки к следующему сезону УПЛ.

В обеих контрольных играх соперниками подопечных Ярослава Вишняка были любительские коллективы. 7 июля ковалевцы одолели "Полесье" из Ставок 3:1. За профи по голу отличились Евгений Исаенко, Кирилл Попов и Антон Цыганков.

На следующий день "Колос" встретился с "Нивой" из Бузовой. Победителя встречи определил единственный результативный удар, который на свой счет записал Сергей Болбат.

Состав ковалевцев в обеих встречах клубная пресс-служба скрывает.

Тренер "Колоса" Ярослав Вишняк отметил, что сейчас команда работает под большими нагрузками.