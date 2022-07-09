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Легионер Днепра-1: Мое возвращение в команду возможно

Премьер-лига
(1 голосов)

Ведутся переговоры

Легионер Днепра-1: Мое возвращение в команду возможно

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Легионер "Днепра-1", хорват Невен Джурасек в комментарии сайта FCDNIPRO.COM ответил, вернется ли он в днепровский коллектив:

"Да, мы ведем переговоры, мое возвращение возможно", - ответил опорный полузащитник.

Отметим, что Джурасек был игроком "Днепра-1" на правах аренды с июля 2021-го по март 2022-го. Вторую половину прошлого сезона он провел в словенской Любляне тоже в аренде.

Отметим, что полноценные права на игрока принадлежат загребскому "Динамо". Контракт между сторонами действителен до лета 2025 года.

В составе Днепра-1 под руководством соотечественника Йовичевича хорват провел 19 матчей, отличившись двумя ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1 млн евро.

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В статье: СК Днепр-1 Невен Джурасек
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