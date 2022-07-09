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Динамо - Люцерн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Старт в ЛЧ все ближе

Динамо - Люцерн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Столичный коллектив продолжает подготовку к новому сезону и к старту в квалификации в Лиге чемпионов. Следующим соперником станет снова представитель Швейцарии, "Люцерн". Напомним, что пока "динамовцы" на этом собрании играли только со швейцарцами, что и неудивительно, ведь именно в этой стране сейчас тренируются подопечные Мирчи Луческу.

Игра между "Динамо" и "Люцерном" состоится 9 июля в 19:00. Следите за поединком в видео трансляции прямо в этой новости ниже или в текстовом онлайне здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Люцерн
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