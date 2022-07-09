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Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов
Президент харьковского клуба о судьбе команды
Скриншот: Бомбардир
Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский ответил на вопросы о судьбе клуба и его дальнейшем существовании. Также он прокомментировал
- Хотелось бы спросить о "Днепр-1" и "Металлисте", что происходит сейчас, если вам удобно.
- Сейчас не очень удобно. Сейчас удобно говорить о том, что происходит в стране, а потом уже отвечать на это.
- Пытаемся возрождать футбол и запустить новый чемпионат. Все волнуются за судьбу "Металлиста".
- Уже возродили. Сколько раз можно его возрождать?
- А сейчас "Металлист"? Неясна судьба его существования.
- Да я не понимаю судьбу существования всего остального.
- "Металлист" вам уже не интересен?
- Меня все интересует. И "Металлист", и страна. Просто не знаю, как ответить на ваш вопрос.
- А как вы отпустили Красникова и Кучера?
- Еще раз говорю, я не знаю, как ответить на ваш вопрос по поводу футбола и всего остального. Я никого никуда не отпускал.
- Вы в футболе останетесь, футбол вам еще интересен? Или он на паузе пока?
- Я всегда интересуюсь футболом, только когда есть условия для его созидания. Сколько раз я могу его созидать? Сколько раз мне еще восстанавливать из пепла "Металлист"? 10-15 раз? 20? Дайте мне какую-то перспективу, чтобы я понимал, что мне делать.
Вы же результаты видели моего занятия "Металлистом". И один, и второй раз. Скажите мне, сколько раз мне еще нужно будет его возрождать, чтобы я распределил силы?
- "Металлист" будет жить?
- Конечно. 100%. Миллиард процентов.
- С вами?
- Без меня он и не жил.
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