Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский ответил на вопросы о судьбе клуба и его дальнейшем существовании. Также он прокомментировал переход функционеров команды Кучера и Красникова в "Днепр-1 ".

- Хотелось бы спросить о "Днепр-1" и "Металлисте", что происходит сейчас, если вам удобно.

- Сейчас не очень удобно. Сейчас удобно говорить о том, что происходит в стране, а потом уже отвечать на это.

- Пытаемся возрождать футбол и запустить новый чемпионат. Все волнуются за судьбу "Металлиста".

- Уже возродили. Сколько раз можно его возрождать?

- А сейчас "Металлист"? Неясна судьба его существования.

- Да я не понимаю судьбу существования всего остального.

- "Металлист" вам уже не интересен?

- Меня все интересует. И "Металлист", и страна. Просто не знаю, как ответить на ваш вопрос.

- А как вы отпустили Красникова и Кучера?

- Еще раз говорю, я не знаю, как ответить на ваш вопрос по поводу футбола и всего остального. Я никого никуда не отпускал.

- Вы в футболе останетесь, футбол вам еще интересен? Или он на паузе пока?

- Я всегда интересуюсь футболом, только когда есть условия для его созидания. Сколько раз я могу его созидать? Сколько раз мне еще восстанавливать из пепла "Металлист"? 10-15 раз? 20? Дайте мне какую-то перспективу, чтобы я понимал, что мне делать.

Вы же результаты видели моего занятия "Металлистом". И один, и второй раз. Скажите мне, сколько раз мне еще нужно будет его возрождать, чтобы я распределил силы?

- "Металлист" будет жить?

- Конечно. 100%. Миллиард процентов.

- С вами?

- Без меня он и не жил.