  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Президент харьковского клуба о судьбе команды

Александр Ярославский: Металлист будет жить, 100 процентов

Скриншот: Бомбардир

UA-Футбол
Новина українською

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский ответил на вопросы о судьбе клуба и его дальнейшем существовании. Также он прокомментировал переход функционеров команды Кучера и Красникова в "Днепр-1".

- Хотелось бы спросить о "Днепр-1" и "Металлисте", что происходит сейчас, если вам удобно.
- Сейчас не очень удобно. Сейчас удобно говорить о том, что происходит в стране, а потом уже отвечать на это.

- Пытаемся возрождать футбол и запустить новый чемпионат. Все волнуются за судьбу "Металлиста".
- Уже возродили. Сколько раз можно его возрождать?

- А сейчас "Металлист"? Неясна судьба его существования.
- Да я не понимаю судьбу существования всего остального.

- "Металлист" вам уже не интересен?
- Меня все интересует. И "Металлист", и страна. Просто не знаю, как ответить на ваш вопрос.

- А как вы отпустили Красникова и Кучера?
- Еще раз говорю, я не знаю, как ответить на ваш вопрос по поводу футбола и всего остального. Я никого никуда не отпускал.

- Вы в футболе останетесь, футбол вам еще интересен? Или он на паузе пока?
- Я всегда интересуюсь футболом, только когда есть условия для его созидания. Сколько раз я могу его созидать? Сколько раз мне еще восстанавливать из пепла "Металлист"? 10-15 раз? 20? Дайте мне какую-то перспективу, чтобы я понимал, что мне делать.

Вы же результаты видели моего занятия "Металлистом". И один, и второй раз. Скажите мне, сколько раз мне еще нужно будет его возрождать, чтобы я распределил силы?

- "Металлист" будет жить?
- Конечно. 100%. Миллиард процентов.

- С вами?
- Без меня он и не жил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Александр Ярославский Евгений Красников Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чистий підкаст

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде