Желько Любенович: Вернидуб доказал, что он настоящий мужик

Отправляясь в незнакомую Украину в начале 2006 года Желько Любенович вряд ли мог предположить, что свяжет себя с этой страной почти на тринадцать лет. Но судьбе было угодно, чтобы именно в украинском футболе прошли его лучшие годы.

Первым клубом серба стал криворожский "Кривбасс", в котором он пробыл недолго – всего весеннюю часть сезона-2005/06. Тем не менее, этого периода вполне хватило, чтобы о полузащитнике успели сложить положительное мнение в симферопольской "Таврии", которую в ту пору возглавлял опытнейший Михаил Фоменко. Среди футболистов, которые значились в списке ключевых в составе крымчан, был и Любенович. Кто знает, сколько еще лет серб мог бы приносить пользу "Таврии", если бы не приход нового рулевого. Пришедший в команду Семен Альтман не видел одного из лучших легионеров нашего футбола в основной обойме вверенного ему коллектива. По этой причине Желько Любенович был отдан в аренду в "Александрию", где в его услугах был очень заинтересован Леонид Буряк. В провинциальном городке на Кировоградщине воспитанник белградского футбола надолго не задержался – им укрепила свой состав луганская "Заря". И ничуть не прогадала, так как к тому времени к таланту Любеновича добавился еще и огромный опыт.

Попав в команду Юрия Вернидуба в 31-летнем возрасте, он провел в ней ни много ни мало шесть сезонов. За это время сербскому легионеру удалось не только помочь "Заре" выиграть бронзу в чемпионате Украины, но и принести немало пользы в ее выступлениях на евроарене.

На исходе своей карьеры в луганском клубе Желько Любенович параллельно проходил обучение в Центре лицензирования УАФ, мечтая остаться работать тренером в нашей стране. Какое-то время он выполнял роль скаута "Зари" по балканским странам, а затем трудоустроился в родной Сербии.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

Ровно год назад я был назначен на пост главного тренера команды второй лиги "1 Мая" из города Рума, - вспоминает Любенович. – Передо мной стояла задача в сезоне2021/22 занять место не ниже четвертого. Однако проработал в нем не так долго, как того хотелось бы. Поначалу все складывалось отлично: с руководством клуба у меня были доверительные отношения, я стал с интересом погрузился в работу. Удалось сделать много – как по части комплектации, так и функциональной подготовки команды. Но потом руководство вдруг решило, что "1 Мая" будет целесообразнее остаться на его привычном уровне. На том и расстались. А в этом году до 1 июня работал в клубе первой лиги "Железничар" (Панчево). Перед ним стояла цель повыситься в классе, однако в плейофф проиграли представителю элитного дивизиона и не смогли выполнить эту задачу. С "Железничаром" у меня и моих коллег были трехмесячные контракты, по которым мы отработали с марта по май включительно.

- Чем занимаетесь сейчас?

- Пока нахожусь в родном Белграде. Занимаюсь поиском работы. А тем временем готовлюсь к заключительной сессии в Центре лицензирования УАФ, выполняя домашние задания. В августе предстоит поездка в Киев, где намерен получить диплом категории "Pro".

- Часто ли к вам обращаются старые знакомые по украинскому футболу из числа тренеров-селекционеров и агентов, обративших свои взоры на балканский трансферный рынок?

- Обращаются, но все меньше и меньше. Скорее всего, это связано с войной в Украине. Иностранные футболисты не могут играть в этой стране, да и сами украинцы не имеют права выезжать за ее пределы.

НА СВЯЗИ С ЮРИЕМ ВЕРНИДУБОМ

- С бывшим главным тренером "Зари" Юрием Вернидубом связь поддерживаете?

- (Воодушевленно). Да! Я очень обрадовался, когда узнал о том, что он нашел новую работу. Разумеется, поздравил Юрия Николаевича с недавним назначением на должность главного тренера "Кривбасса". С ним мы после "Зари" по-прежнему контактируем. Когда прошлым летом Вернидуб приезжал со своим "Шерифом" в Сербию и Хорватию, где встречался с "Црвеной Звездой" и загребским "Динамо", то мы виделись. Пообщались, прогулялись с его тренерским штабом.

- Судя по положительным результатам, вы невольно оказались фартовым для "Шерифа"…

- Получается, что так (смеется). Мне приятно, что в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов команда Юрия Вернидуба сначала преодолела все квалификационные раунды, затем вошла в групповой раунд, где сотворила суперсенсацию, обыграв мадридский "Реал" на его поле.

- Как отреагировали, когда узнали, что Вернидуб-старший покинул "Шериф" и отправился защищать родину?

- Ничуть не удивился. Хорошо его зная, я этого ожидал. У меня сразу вспомнился период его работы в "Заре". Эту команду называли "мужики" именно благодаря Юрию Николаевичу. Поэтому когда началась война, он без раздумий пошел воевать. И доказал, что он настоящий мужик.

- Если бы Юрий Вернидуб позвал вас в свой тренерский штаб – согласились бы?

- Работать с Юрием Николаевичем? Всегда и везде! Насколько мне известно, в прошлом году у него было очень хорошее предложение в Европе. Мы тогда с ним были на связи, и Юрий Николаевич сказал: если получится так, что он возглавит эту команду, то я буду в его тренерском штабе. Но до этого дело не дошло – Вернидуб остался в "Шерифе".

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ И КВАРТИРНЫЕ ХЛОПОТЫ

- Насколько известно, вы могли оказаться в роли главного тренера одного из украинских клубов…

Да, так и было. Я был одним из кандидатов на пост главного тренера кременчугского "Кремня". Их тогда выбирали достаточно скрупулезно, и моя фамилия была в тройке наиболее вероятных. Но в итоге эту команду возглавил мой друг Алексей Годин.

- С Украиной вас связывает более 12 лет работы. Какие воспоминания остались от этого периода?

- Ой, очень много позитивных эмоций! За этот временной отрезок было огромное количество ярких, запоминающихся эпизодов – и не только в футболе, а вообще в жизни. Даже выделить какой-то очень сложно. Если честно, то сейчас этого мне очень не хватает. В Украине жизнь была красивая и комфортная. Мне очень нравится эта страна, ее люди. В период моих выступлений в "Кривбассе", "Таврии", "Александрии" и "Заре" уровень украинского футбола был достаточно высоким.

- Где вам было комфортнее всего?

- Везде. В каждом из городов, где были мои клубы – и в Кривом Роге, и в Симферополе, и в Александрии, и в Луганске, и в Запорожье. Скажу больше: в Симферополе во время выступлений в "Таврии" приобрел квартиру в хорошем районе города, однако печально известные события весны 2014 года вскоре внесли коррективы в мои планы. Думал, что в моей украинской карьере ничего подобного типа аннексии Крыма больше не случится, поэтому когда стал играть в "Заре", решился купить квартиру в центре Луганска. Однако снова мои жизненные дела были скомканы – в этот раз из-за войны на Донбассе. Хорошо, что оба жилья недавно удалось наконец-то продать.

ФУТБОЛКА ОТ ЗВЕЗДЫ "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

- Какие матчи из украинского периода врезались в память особенно?

- О-о-о, таких немало! Если говорить о чемпионате Украины, то выделю поединок сезона-2014/15 в Запорожье, где "Заря" принимала киевское "Динамо". Он проходил в упорной борьбе у завершился вничью, 2:2. В этой игре я вышел на замену и на третьей компенсированной ко второму тайму минуте сравнял счет. Среди всех матчей национального чемпионата я ставлю его на первое место. А что касается еврокубковых встреч, то из них выделили бы три. Все они были сыграны в Лиге Европы. Первая относится к сезону-2015/16, когда "Заря" играла в Варшаве против "Легии" (в том матче луганчане уступили 2:3, пропустив мяч с пенальти перед самым финальным свистком – прим. В.К.). Тот матч запомнился шумом польских болельщиков. Он был настолько сильным, что у меня аж уши болели! У меня на Родине поклонники белградской "Црвены Звезды" точно такие же, и мне это очень запомнилось. Второй и третий из еврокубковых матчей тоже отложились в памяти своей атмосферой на стадионах. Это были выездные игры - с голландским "Фейеноордом" в сезоне-2014/15 и английским "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17. На "Олд Траффорд" запомнились не столько болельщики, сколько сам стадион и футболисты, против которых мы играли. Это были звезды первой величины – Ибрагимович, Руни, Погба…

- С кем-то из игроков "Манчестер Юнайтед" футболками поменялись?

- С Руни. Правда, обмен происходил не на поле, так как с футболистами английской команды после финального свистка было очень сложно это сделать – они сразу же поспешили в подтрибунный тоннель. Уже потом футболку Руни мне принесли в раздевалку. Взамен моей. Во время пребывания в Манчестере мне также подарили футболку Погба, которую я сразу презентовал одному хорошему человеку.

В ЧЕМ СХОЖЕСТЬ УКРАИНЦЕВ И СЕРБОВ?

- Какие города Украины считаете наиболее красивыми?

- На первом месте – Одесса. Нравятся также Киев и Днепр. Ну и, конечно же, Симферополь – это ведь тоже Украина!

- Семья по Украине скучает?

- Бывает. Без Украины жена и дети уже привыкли, так как в Сербию вернулись давно, три года назад. Тем не менее, об этой замечательной стране, где прошли незабываемые годы моей жизни, часто вспоминаем.

- Какой была ваша реакция, когда стало известно о нападении россии на Украину?

- Ой… (Вздыхает). У меня был шок. Я даже не верил, что до этого дойдет – и тут такое... Честно говоря, мне настолько больно, что не покидает чувство, будто все это происходит в моей стране.

- За новостями об Украине следите?

- Регулярно. Следил за ними еще задолго до войны. О вторжении в Украину узнал рано утром 24 февраля в выпуске новостей, которые все так же постоянно отслеживаю. После этого я понял, что украинский и сербский народы схожи. Это гордые и свободолюбивые народы. Каким бы коварным ни был враг, ему дается серьезный отпор.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ

- Какой дальнейший сценарий нынешней войны вам видится?

- Поначалу я думал, что это быстро закончится и все нормализуется. Но сейчас оптимистом по части окончания войны себя не называл бы. Пока не видно конца этого ужаса. Но зная о том, какое сопротивление оказывает украинский народ врагу, надежда на лучшее не пропадает. Мне, как и миллионам людей в мире, очень хочется, чтобы война как можно скорее закончилась и в Украине наступил мир.

- Насколько целесообразным, на ваш взгляд, является решение руководящего органа нашего футбола начать в конце августа новый чемпионат Украины?

Когда я только услышал об этой идее, первым делом подумалось: это нереально. Но спустя какое-то время стал больше склонен к тому, чтобы чемпионат проводился и жизнь постепенно возвращалась в свое привычное русло. Уверенности в том, что все получится так, как того хотелось бы, в столь непростое время ни у кого быть не может. Но все же будем надеяться, что задуманное удастся осуществить.

- Учитывая, что в августе вам предстоит очередной визит в Украину, нет ли опасений, связанных с войной?

- Имеете ввиду боязнь? Если честно – есть. Я ведь пережил две войны и не понаслышке знаю, что это такое. Но как бы там ни было, а в Киев все равно приеду.

Фото из личного архива