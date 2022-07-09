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Близок к оптимальному. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Люцерном
Товарищеская игра
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня, девятого июля, киевское "Динамо" проведет свой очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. В Швейцарии киевляне сыграют против местного "Люцерна".
Уже известен стартовый состав "Динамо". Мирча Луческу на матч выбрал таких исполнителей:
Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Вербич, Цыганков – Беседин.
Матч начнется в 19:30. На сайте UA-Футбол вы найдете онлайн текстовую трансляцию поединка >>>
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Комментарии (2)
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хутин пуйлo 88 (Десь там)
09.07.2022 в 19:25
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vgolovan (полтава)
09.07.2022 в 19:11
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