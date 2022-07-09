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Матч Динамо против Люцерна начнется с получасовой задержкой

Премьер-лига
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Сначала планировали сыграть в 19:00

Матч Динамо против Люцерна начнется с получасовой задержкой

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, девятого июля, киевское "Динамо" проведет свой очередной спарринг летнего межсезонья. В Швейцарии команда Мирчи Луческу сыграет против местного "Люцерна".

Сначала матч был запланирован на 19 часов по Киеву. Однако известно, что игра начнется в 19:30. Об этом сообщают официальные ресурсы швейцарского клуба.

О причинах задержки не сообщается.

Ранее стало известно, в каком составе сыграет киевское "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев)
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