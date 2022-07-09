  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Руслан Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Руслан Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Также в структуре клуба устроится Антон Поступаленко

Официально. Руслан Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста

metalist.ua

UA-Футбол
Новина українською

Официальный сайт харьковского "Металлиста", ссылаясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, сообщает о том, что Руслан Фомин войдет в тренерский штаб "Металлиста".

При этом, пока неизвестно, кто будет главным тренером харьковчан, которых покинул Александр Кучер и который вскоре должен возглавить "Днепр-1".

Руслан Фомин прошлый сезон провел в качестве игрока, а сейчас завершил активную карьеру. Кроме "Металлиста", он выступал за "Шахтер", "Днепр", "Мариуполь", "Зарю", "Черноморец", "Арсенал" (Харьков), а также несколько зарубежных клубов.

Также официальный сайт "Металлиста" сообщает о том, что в структуру клуба войдет бывший полузащитник Антон Поступаленко. Он будет работать в селекционном отделе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Металіст

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде