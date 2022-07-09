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Официально. Руслан Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста
Также в структуре клуба устроится Антон Поступаленко
metalist.ua
Официальный сайт харьковского "Металлиста", ссылаясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, сообщает о том, что Руслан Фомин войдет в тренерский штаб "Металлиста".
При этом, пока неизвестно, кто будет главным тренером харьковчан, которых покинул Александр Кучер и который вскоре должен возглавить "Днепр-1".
Руслан Фомин прошлый сезон провел в качестве игрока, а сейчас завершил активную карьеру. Кроме "Металлиста", он выступал за "Шахтер", "Днепр", "Мариуполь", "Зарю", "Черноморец", "Арсенал" (Харьков), а также несколько зарубежных клубов.
Также официальный сайт "Металлиста" сообщает о том, что в структуру клуба войдет бывший полузащитник Антон Поступаленко. Он будет работать в селекционном отделе.
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