Официально. Руслан Фомин войдет в тренерский штаб Металлиста

Официальный сайт харьковского "Металлиста", ссылаясь на слова вице-президента клуба Евгения Красникова, сообщает о том, что Руслан Фомин войдет в тренерский штаб "Металлиста".

При этом, пока неизвестно, кто будет главным тренером харьковчан, которых покинул Александр Кучер и который вскоре должен возглавить "Днепр-1".

Руслан Фомин прошлый сезон провел в качестве игрока, а сейчас завершил активную карьеру. Кроме "Металлиста", он выступал за "Шахтер", "Днепр", "Мариуполь", "Зарю", "Черноморец", "Арсенал" (Харьков), а также несколько зарубежных клубов.

Также официальный сайт "Металлиста" сообщает о том, что в структуру клуба войдет бывший полузащитник Антон Поступаленко. Он будет работать в селекционном отделе.