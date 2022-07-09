Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием Динамо (Киев)

Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием "Динамо". Подтверждено, что 15-го июля киевляне сыграют против "Антверпена", а против "Эвертона" – 29-го июля.

Отметим, что 20-го июля киевлянам предстоит сыграть первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Ответный матч запланирован на 27-е июля.

Добавим, что сегодня, 9-го июля, "Динамо" сыграло товарищеский матч против швейцарского "Люцерна".