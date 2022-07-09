Премьер-лига
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Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием Динамо (Киев)
Один уже состоится после старта в Лиге чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Известны даты еще двух благотворительных матчей с участием "Динамо". Подтверждено, что 15-го июля киевляне сыграют против "Антверпена", а против "Эвертона" – 29-го июля.
Отметим, что 20-го июля киевлянам предстоит сыграть первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Ответный матч запланирован на 27-е июля.
Добавим, что сегодня, 9-го июля, "Динамо" сыграло товарищеский матч против швейцарского "Люцерна".
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