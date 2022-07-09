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Снова из Польши. Стал известен следующий соперник Зари на подготовительном сборе

Премьер-лига
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Контрольный матч запланирован на тринадцатое июля

Снова из Польши. Стал известен следующий соперник Зари на подготовительном сборе

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря", которая сейчас проводит тренировочный сбор в Польше, объявила о следующем спарринг-партнере. Им станет польский клуб "Легионовия" из города Легионово, Польша.

Матч запланирован на 13-е июля.

"Легионова" - сейчас команда третьей лиги Польши. Прошлый сезон они завершили на 2 месте в таблице, отстав от лидера всего на один пункт. Заметим, что в составе есть игрок из нашей страны. Речь идет о Евгении Корохове, который в свое время выступал в нескольких командах, в том числе играл за "Подолье" Хмельницкий и "Металлург" Запорожье", - пишет пресс-служба "Зари".

Начало матча – 18:00.

Первый контрольный матч на летнем сборе "Заря" провела против варшавской "Легии", поражение 1:2. Этот матч стал дебютным на посту тренера "Зари" для Патрика ван Левена.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря

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