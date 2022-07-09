Люцерн - Динамо 1:2. Вторая победа киевлян на швейцарском сборе

Киевское Динамо в рамках своего летнего сбора в Швейцарии провело очередной спарринг – в субботу 9 июля киевляне сыграли с местным Люцерном.

Луческу выпустил в старте близкий к боевому состав – с Бущаном, Бесединым, Цыганковым, Кендзерой, Сидорчуком, Шапаренко….

В целом, в первом тайме Динамо выглядело получше и открыло счет уже на 16-й минуте. Изначально прошел хороший разрезной пас в штрафную на Беседина, кипер не успел на выход и зацепил Артема – пенальти четко реализовал Цыганков.

Ну а еще через 10 минут каким-то странным образом после удара от ворот Люцерна Попов выиграл воздух, Буяльский то ли не дотянулся, то ли пропустил круглого, мяч в итоге прилетел к Вербичу (один защитник ушел за Бесединым, а второй потерял позицию), и Беньямин вывалился один на один и дал в угол!

В концовке первого тайма киевляне явно подустали, и Люцерн создал пару своих моментов, которые, впрочем, не реализовал…

Второй тайм активно начали швейцарцы – за 15 минут создали два-три неплохих момента, Бущан при этом дважды засейвил.

Впрочем, запала местных хватило ненадолго – игра вскоре вновь переместилась в центр поля и тянулась к спокойной победе киевлян. Разнообразие решил внести Луческу, который выпустил ряд молодых игроков, которые чуть не наварили проблем. Вернее наварили, но победу ДК все-таки удержало.

Сначала Нещерет попал под прессинг и отдал пас прямо на ногу сопернику, который один гол и отыграл. А еще через пару минут не справился с прессингом уже Сирота – был накрыт, потерял мяч, и повезло, что игрок Люцерна, вывалившись один на один, пробил мимо ворот.

Нервная концовка, но киевляне все таки удержали победу 2:1. Вторую победу на этом летнем сборе.

Люцерн – Динамо 1:2

Голы: Эмини (81), Цыганков (16, пен.), Вербич (24)

Предупреждения: Вербич, Ндиайе

Динамо: Бущан (Нещерет, 75), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов (Сирота, 75), Забарный, Кендзера (Караваев, 72), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков, Беседин