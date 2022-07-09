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Люцерн - Динамо 1:2. Вторая победа киевлян на швейцарском сборе
Но молодежь чуть не наварила
fcdynamo.com
Луческу выпустил в старте близкий к боевому состав – с Бущаном, Бесединым, Цыганковым, Кендзерой, Сидорчуком, Шапаренко….
В целом, в первом тайме Динамо выглядело получше и открыло счет уже на 16-й минуте. Изначально прошел хороший разрезной пас в штрафную на Беседина, кипер не успел на выход и зацепил Артема – пенальти четко реализовал Цыганков.
Ну а еще через 10 минут каким-то странным образом после удара от ворот Люцерна Попов выиграл воздух, Буяльский то ли не дотянулся, то ли пропустил круглого, мяч в итоге прилетел к Вербичу (один защитник ушел за Бесединым, а второй потерял позицию), и Беньямин вывалился один на один и дал в угол!
В концовке первого тайма киевляне явно подустали, и Люцерн создал пару своих моментов, которые, впрочем, не реализовал…
Второй тайм активно начали швейцарцы – за 15 минут создали два-три неплохих момента, Бущан при этом дважды засейвил.
Впрочем, запала местных хватило ненадолго – игра вскоре вновь переместилась в центр поля и тянулась к спокойной победе киевлян. Разнообразие решил внести Луческу, который выпустил ряд молодых игроков, которые чуть не наварили проблем. Вернее наварили, но победу ДК все-таки удержало.
Сначала Нещерет попал под прессинг и отдал пас прямо на ногу сопернику, который один гол и отыграл. А еще через пару минут не справился с прессингом уже Сирота – был накрыт, потерял мяч, и повезло, что игрок Люцерна, вывалившись один на один, пробил мимо ворот.
Нервная концовка, но киевляне все таки удержали победу 2:1. Вторую победу на этом летнем сборе.
Люцерн – Динамо 1:2
Голы: Эмини (81), Цыганков (16, пен.), Вербич (24)
Предупреждения: Вербич, Ндиайе
Динамо: Бущан (Нещерет, 75), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов (Сирота, 75), Забарный, Кендзера (Караваев, 72), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков, Беседин
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