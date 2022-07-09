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Минай в товарищеском матче разгромил ФК Севлюш
Любительский коллектив
фото - фк Минай
Ужгородский "Минай" провел второй товарищеский матч этим летом. Команда Владимира Шарана победила участника чемпионата области ФК "Севлюш" (Виноградово) со счётом 4:0.
Голами отличились Твердохлеб (48), Байдал (63), Горин (76) и Кулиев (82).
Напомним, что ранее "Минай" разгромил любительский коллектив "Локомотив-Чоп" 6:0.
Следующий спарринг минайцы проведут 16-го июля с ПФК "Львов".
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Источник:ФК Минай
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