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Черноморец разгромил аутсайдера чемпионата Молдовы
Дело было сделано в первом тайме
Офіційний сайт Чорноморця/Автор невідомий
Одесский "Черноморец" провел свой первый спарринг в рамках летнего межсезонья. Одесситы в Кишиневе встретились с одним из аутсайдеров прошлогоднего чемпионата Молдовы "Зимбру".
Подопечные Романа Григорчука уже до перерыва вели в счете в два мяча благодаря голам Русина и Селина. Во втором тайме Кравченко сделал счет разгромным.
"Зимбру" (Кишинев, Молдова) - "Черноморец" (Одесса, Украина) - 0:3 (0:2)
Голы: Русин (23), Селин (44), Кравченко (65)
"Черноморец": 44 Паст, 3 "игрок на просмотре", 33 Селин, 20 Джеймс, 9 Путря, 14 Кравченко (капитан), 6 Политило, 7 Кузык, 45 Брагару, 11 Штогрин, 8 Русин
На замену выходили: Варакута, Войтиховский и находящиеся на просмотре футболисты
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