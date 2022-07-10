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Черноморец разгромил аутсайдера чемпионата Молдовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Дело было сделано в первом тайме

Черноморец разгромил аутсайдера чемпионата Молдовы

Офіційний сайт Чорноморця/Автор невідомий

Новина українською

Одесский "Черноморец" провел свой первый спарринг в рамках летнего межсезонья. Одесситы в Кишиневе встретились с одним из аутсайдеров прошлогоднего чемпионата Молдовы "Зимбру".

Подопечные Романа Григорчука уже до перерыва вели в счете в два мяча благодаря голам Русина и Селина. Во втором тайме Кравченко сделал счет разгромным.

"Зимбру" (Кишинев, Молдова) - "Черноморец" (Одесса, Украина) - 0:3 (0:2)

Голы: Русин (23), Селин (44), Кравченко (65)

"Черноморец": 44 Паст, 3 "игрок на просмотре", 33 Селин, 20 Джеймс, 9 Путря, 14 Кравченко (капитан), 6 Политило, 7 Кузык, 45 Брагару, 11 Штогрин, 8 Русин

На замену выходили: Варакута, Войтиховский и находящиеся на просмотре футболисты

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В статье: Черноморец (Одесса) Зимбру (Кишинев)
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