Стало известно имя единственного легионера Шахтера на летних тренировочных сборах

Единственным легионером "Шахтера" на летнем тренировочном собрании станет нападающий Лассина Траоре. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Также клуб работает над подписанием своих двух бывших игроков: Андрея Тотовицкого из "Колоса" и Ярослава Ракицкого, который недавно покинул российский "Зенит".

Кроме этого, свой шанс получат семь футболистов, которые ранее часто отправлялись в аренду: Даниил Сикан, Владислав Вакула, Игорь Кирюханцев, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив и Дмитрий Топалов.

Отметим, что старт сборов "Шахтера" запланирован на 14 июля. Команда будет базироваться в Нидерландах. Пока единственный известный соперник – это "Аякс". Матч против действующих чемпионов Нидерландов состоится в Амстердаме 26 июля.

Напомним, что Траоре присоединился к "Шахтеру" прошлым летом, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. В составе "горняков" он провел 14 матчей, забив девять голов. В сентябре 2021-го игрок из Буркина-Фасо получил тяжелую травму колена и не провел с того времени ни одной игры.