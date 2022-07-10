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Стало известно имя единственного легионера Шахтера на летних тренировочных сборах
Игрок атакующего звена
Getty Images / Global Images Ukraine
Единственным легионером "Шахтера" на летнем тренировочном собрании станет нападающий Лассина Траоре. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Также клуб работает над подписанием своих двух бывших игроков: Андрея Тотовицкого из "Колоса" и Ярослава Ракицкого, который недавно покинул российский "Зенит".
Кроме этого, свой шанс получат семь футболистов, которые ранее часто отправлялись в аренду: Даниил Сикан, Владислав Вакула, Игорь Кирюханцев, Олег Очеретько, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив и Дмитрий Топалов.
Отметим, что старт сборов "Шахтера" запланирован на 14 июля. Команда будет базироваться в Нидерландах. Пока единственный известный соперник – это "Аякс". Матч против действующих чемпионов Нидерландов состоится в Амстердаме 26 июля.
Напомним, что Траоре присоединился к "Шахтеру" прошлым летом, перейдя из "Аякса" за 10 миллионов евро. В составе "горняков" он провел 14 матчей, забив девять голов. В сентябре 2021-го игрок из Буркина-Фасо получил тяжелую травму колена и не провел с того времени ни одной игры.
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