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Металлист 1925 подписал одного из лидеров Агробизнеса

Премьер-лига
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Воспитанник тернопольского футбола

Металлист 1925 подписал одного из лидеров Агробизнеса

Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" подписал центрального защитника Игоря Курило. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет выступать в футболке с 17-м номером. Харьковчане не сообщили о сроке контракта, но портал Transfermarkt сообщает о соглашении, рассчитанном на один сезон.

Курило – воспитанник тернопольского футбола. На профессиональном уровне он выступал за “Тернополь” и “Агробизнес”. В составе последних Игорь провел более 100 матчей.

Это первый летний новичок "Металлиста 1925". Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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В статье: Игорь Курило Металлист 1925 (Харьков)
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