Металлист 1925 подписал одного из лидеров Агробизнеса

Харьковский "Металлист 1925" подписал центрального защитника Игоря Курило. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет выступать в футболке с 17-м номером. Харьковчане не сообщили о сроке контракта, но портал Transfermarkt сообщает о соглашении, рассчитанном на один сезон.

Курило – воспитанник тернопольского футбола. На профессиональном уровне он выступал за “Тернополь” и “Агробизнес”. В составе последних Игорь провел более 100 матчей.

Это первый летний новичок "Металлиста 1925". Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.