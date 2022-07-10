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Металлист 1925 подписал одного из лидеров Агробизнеса
Воспитанник тернопольского футбола
Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий
Харьковский "Металлист 1925" подписал центрального защитника Игоря Курило. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист будет выступать в футболке с 17-м номером. Харьковчане не сообщили о сроке контракта, но портал Transfermarkt сообщает о соглашении, рассчитанном на один сезон.
Курило – воспитанник тернопольского футбола. На профессиональном уровне он выступал за “Тернополь” и “Агробизнес”. В составе последних Игорь провел более 100 матчей.
Это первый летний новичок "Металлиста 1925". Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
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