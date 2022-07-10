Агент: Полесье может сделать уровень УПЛ сильнее

Футбольный агент Олег Авдыш прокомментировал возможность участия "Полесья" в розыгрыше Украинской Премьер-лиги:

“В клубе все четко, все солидно, делается все правильно. Строится структура детско-юношеского футбола, очень большое внимание этому уделяет лично президент. Как агент нескольких игроков, выступающих в команде, лишь подтверждаю, что руководство клуба выполняет все контракты более чем солидно. Особенно по сравнению с некоторыми клубами УПЛ. Команда была полностью защищена. Президент помог эвакуироваться семьям игроков, команда играет благотворительные матчи, финансируется.

Я хочу выразить тем скептикам, которые говорят, как это может быть по регламенту. У нас в стране война, у нас есть форс-мажорные обстоятельства. И высший дивизион, на мой взгляд, сейчас должен формироваться теми клубами, которые по своему потенциалу, как игровому, так и финансовому, могут сделать Премьер-лигу сильнее.

Понятно, что после утечки легионеров уровень футбола упадет. Так вот, я считаю, что в случае неучастия любых клубов в УПЛ именно “Полесье” сможет сделать уровень лиги сильнее. Людям, которые скептически относятся к этой идее из "Полесья", намекая, что по спортивному принципу “Полесья” никак не может подняться, хочу ответить: ряд команд в УПЛ, поднявшихся в элиту по спортивному принципу, своим отношением к делу дают основания сомневаться в возможности и наличия ресурсов для участия в высшем дивизионе

Не буду тыкать пальцами в эти клубы, но такие есть. Как в низших дивизионах преимущественно, так и в Премьер-лиге есть такие клубы. Я считаю, что при стечении обстоятельств абсолютно логичным и объективным будет участие "Полесье" в УПЛ", - сказал Авдыш.