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Вирт: Футболисты Вереса много потеряли и в физическом, и в техническом плане

Премьер-лига
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130 дней без тренировок не прошли бесследно

Вирт: Футболисты Вереса много потеряли и в физическом, и в техническом плане

Офіційний сайт Вереса/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт рассказал о начале подготовки команды к новому сезону:

– Позади неделя тренировок. В каких кондициях команда?

– Если говорить на чистоту, то команда далека от оптимальных кондиций. Мы 130 дней не тренировались. Футболисты многое потеряли и в физическом, и в техническом плане. Делаем все от нас зависящее, чтобы они набрали форму как можно быстрее. Доволен самоотдачей. Их желанию играть можно позавидовать. Ребята выполняют всю работу, которую мы запланировали. Главное, чтобы этот процесс обошелся без травм.

– В команде много новичков. Как проходит процесс адаптации?

– Ребята работают с большим желанием. Украина – футбольная страна. Игроки знают друг друга, поэтому процесс адаптации проходит безболезненно. Надеюсь, что новички только усилят команду.

– В ближайшее время команда сыграет серию товарищеских матчей. Следует ли ожидать тактических изменений?

– Пока не хотел бы говорить о каких-то тактических изменениях. Сейчас главное, чтобы футболисты набрали игровые кондиции. Мы запланировали немало товарищеских матчей. Понятно, что поближе к старту сезона будем наигрывать определенные тактические замыслы. Главное, чтобы игроки не забыли все, что уже знают. А под завершение собрания будем больше уделять внимание именно тактическим моментам, запланированным тренерским штабом”, - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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