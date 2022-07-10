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Металлист 1925 подписал бывшего капитана Руха

Премьер-лига
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Второй летний новичок

Металлист 1925 подписал бывшего капитана Руха

Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о переходе второго летнего новичка. Им стал бывший капитан львовского “Руха” Ярослав Мартынюк.

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Полузащитник выбрал себе восьмой номер. Портал Transfermarkt сообщает, что контракт был заключен на один сезон, хотя официальный сайт харьковчан такой информации не предоставляет.

Мартынюк является воспитанником львовских "Карпат". На профессиональном уровне он выступал в составе “львов”, а также киевского “Арсенала”, солигорского “Шахтера”, кипрского “Эрмиса”, узбекского УГМК и львовского “Руха”. За последних Ярослав провел три года в сезонах 2019-2022 гг.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 300 тысяч евро.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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