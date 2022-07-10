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Бразильский вингер Днепра-1 снова уйдет в аренду

Премьер-лига
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Бразильский вингер Днепра-1 снова уйдет в аренду

Фото: СК Днепр-1

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Бразильский вингер "Днепра-1" Фелипе Пирес следующий сезон проведет в аренде в португальском "Портимоненсе". Об этом сообщает ресурс O Jogo.

Пирес присоединился к "Днепр-1" в феврале 2022-го года. За его трансфер было заплачено 1 миллион евро, однако вингер так и не сыграл ни одного матча за днепровскую команду. В марте он отправился в аренду в "Ден Гааг", за который провел девять поединков и отличился одним голом.

Отметим, что контракт Пиреса с "Днепр-1" истекает в декабре 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего бразильца в 800 тысяч евро.

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В статье: Фелипе Пирес Портимоненсе СК Днепр-1
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Источник:
O Jogo

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