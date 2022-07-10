  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коваленко может вернуться в Шахтер - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коваленко может вернуться в Шахтер - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

"Аталанте" украинец не нужен

Коваленко может вернуться в Шахтер - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" сделал предложение "Аталанте" о возвращении украинского полузащитника Виктора Коваленко. Об этом сообщает миланская газета Il Giorno.

По информации издания, "Аталанте" не нужен украинец, поэтому он сейчас тренируется отдельно от основной группы вместе с еще несколькими футболистами, на которых "Аталанта" не рассчитывает.

Одним из главных конкурентов "Шахтера" является "Специя", за которую Коваленко выступал в прошлом сезоне на правах аренды. В "Специи" Виктор не был незаменимым исполнителем, однако стабильно получал игровую практику, а сейчас даже невзирая на смену главного тренера, аутсайдер Серии А хочет сохранить у себя хавбека.

Добавим, что издание не сообщает, на каких условиях может произойти возврат в УПЛ: выкуп контракта или арендное соглашение. Его текущая стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 3 млн. евро, а контракт с бергамцами рассчитан до лета 2025 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
10.07.2022 в 18:59
Добре є. Мо' піде добровольцем на війну...
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде