Коваленко может вернуться в Шахтер - СМИ

Донецкий "Шахтер" сделал предложение "Аталанте" о возвращении украинского полузащитника Виктора Коваленко. Об этом сообщает миланская газета Il Giorno.

По информации издания, "Аталанте" не нужен украинец, поэтому он сейчас тренируется отдельно от основной группы вместе с еще несколькими футболистами, на которых "Аталанта" не рассчитывает.

Одним из главных конкурентов "Шахтера" является "Специя", за которую Коваленко выступал в прошлом сезоне на правах аренды. В "Специи" Виктор не был незаменимым исполнителем, однако стабильно получал игровую практику, а сейчас даже невзирая на смену главного тренера, аутсайдер Серии А хочет сохранить у себя хавбека .

Добавим, что издание не сообщает, на каких условиях может произойти возврат в УПЛ: выкуп контракта или арендное соглашение. Его текущая стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 3 млн. евро, а контракт с бергамцами рассчитан до лета 2025 года.