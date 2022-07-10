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Коваленко может вернуться в Шахтер - СМИ
"Аталанте" украинец не нужен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" сделал предложение "Аталанте" о возвращении украинского полузащитника Виктора Коваленко. Об этом сообщает миланская газета Il Giorno.
По информации издания, "Аталанте" не нужен украинец, поэтому он сейчас тренируется отдельно от основной группы вместе с еще несколькими футболистами, на которых "Аталанта" не рассчитывает.
Одним из главных конкурентов "Шахтера" является "Специя", за которую Коваленко выступал в прошлом сезоне на правах аренды. В "Специи" Виктор не был незаменимым исполнителем, однако стабильно получал игровую практику, а сейчас даже невзирая на смену главного тренера, аутсайдер Серии А
Добавим, что издание не сообщает, на каких условиях может произойти возврат в УПЛ: выкуп контракта или арендное соглашение. Его текущая стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 3 млн. евро, а контракт с бергамцами рассчитан до лета 2025 года.
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