Вратарь Руха: Игра с Ягеллонией получилась боевая

Голкипер "Руха" Юрий Панькив поделился мыслями после победы в контрольном матче над польской "Ягеллонией" (2:1).

"Ягеллония" через неделю стартует в Экстраклассе. Так что их готовность практически на финишной прямой. Игра получилась боевая. Наша команда выдержала высокий темп, в частности давление со стороны соперника в первые 30 минут матча. А когда поляки немного подсели, нам удалось забить, после чего уже контролировали игру.

В конце встречи нам где-то не хватило концентрации. Когда счет 2:0 в твою пользу, нужно закрывать игру. Это, прежде всего, урок для молодежи: никогда нельзя выключаться из эпизодов и выполнять свою работу до конца.

Это хорошо, что в нашей команде так много талантливой молодежи. Им нужна помощь опытных футболистов. Да, им нужно время, это понятно, но они прогрессируют, и мы этому очень рады", - сказал Панькив.