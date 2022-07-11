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Вратарь Руха: Игра с Ягеллонией получилась боевая

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский коллектив победил со счетом 2:1

Вратарь Руха: Игра с Ягеллонией получилась боевая

Фото: ФК Рух

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Голкипер "Руха" Юрий Панькив поделился мыслями после победы в контрольном матче над польской "Ягеллонией" (2:1).

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"Ягеллония" через неделю стартует в Экстраклассе. Так что их готовность практически на финишной прямой. Игра получилась боевая. Наша команда выдержала высокий темп, в частности давление со стороны соперника в первые 30 минут матча. А когда поляки немного подсели, нам удалось забить, после чего уже контролировали игру.

В конце встречи нам где-то не хватило концентрации. Когда счет 2:0 в твою пользу, нужно закрывать игру. Это, прежде всего, урок для молодежи: никогда нельзя выключаться из эпизодов и выполнять свою работу до конца.

Это хорошо, что в нашей команде так много талантливой молодежи. Им нужна помощь опытных футболистов. Да, им нужно время, это понятно, но они прогрессируют, и мы этому очень рады", - сказал Панькив.

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В статье: Юрий Панькив Рух (Львов) Ягеллония (Польша)
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Источник:
ФК Рух

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