Кривенцов: Фабиньо у нас на контракте, но сюда приезжать не хочет

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону и кадровой ситуации в команде.

– Чем занимается команда сейчас и каковы планы по ориентировочному старту нового сезона?

– Вы знаете о комплектации команды, часть игроков от нас ушли. Это 11 футболистов. 10 и плюс Фабиньо, который находится у нас на контракте, но в силу обстоятельств он в Бразилии и сюда приезжать не хочет. Я очень ценю тех ребят, которые остались с нами, которые решили продолжить начатое дело. Они знают наши требования, и это очень важно. Фактически, "костяк" команды мы сохранили.

На данный момент большая группа игроков находится на просмотре. Работаем в двухразовом режиме. Утром это, как правило, тренажерный зал и беговая работа, а вечером уже работа на футбольном поле. В таком режиме до 15 июля, 16 июля команда получит выходной. И начнется второй этап подготовки, где уже будут игры. Информацию о них мы озвучим дополнительно.

– Сейчас команда тренируется в новой локации, в новом месте, но оно знакомо для вас. Как вам здесь?

– Счастливое мы знаем хорошо, переехали сюда. Здесь есть все условия, хорошая база, три тренировочных поля, плюс одно игровое. Есть большое и маленькое синтетические поля. Есть хороший тренажерный зал. Это самое главное для нас. Зал для теории, где мы каждый день разбираем наши тренировки. Делаем все, чтобы команда играла в интересный футбол.

Читайте также Металлист 1925 подписал бывшего капитана Руха

– Вы уже сказали, что группа игроков ушла, есть футболисты на просмотре. Каким бы на ваш взгляд было идеальное нынешнее трансферное окно, ну и каковы минимальные потребности для команды?

– Всегда любой тренер ищет усиление. У нас ситуация очень сложная. Мы уехали из своего города. Конечно, попробуем, чтобы наша команда была не хуже прошлогоднего, а возможно даже сильнее. Мы все для этого сделаем. Для этого мы работаем каждый день. И каждый человек, работающий в структуре "Металлиста 1925", делает все, чтобы команда решила те задачи, которые перед нами поставит руководство, - сказал Кривенцов.