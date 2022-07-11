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Плюс легионер. В Днепр-1 вернулся бразильский защитник

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист уже включился в тренировочный процесс

Плюс легионер. В Днепр-1 вернулся бразильский защитник

Фото: Днепр-1

Новина українською

Бразильский защитник "Днепра-1" Габриэль Бузанелло все же вернулся в расположение клуба. Об это сообщает официальный сайт команды.

23-летний бразилец прибыл в лагерь днепрян на сборе в Словении и уже включился в тренировочный процесс.

Отметим, что Бузанелло перебрался в "Днепр-1 в зимнее межсезонье, но так и не дебютировал из-за войны. Остаток прошлого сезона он провел на правах аренды в клубе "Жувентуде", сыграв в 4 матчах без результативных действий.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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олег донецьк Украіна (донецьк)
11.07.2022 в 09:16
в отличии от перепуганных звёзд шахтёра
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