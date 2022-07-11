Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плюс легионер. В Днепр-1 вернулся бразильский защитник
Футболист уже включился в тренировочный процесс
Фото: Днепр-1
Бразильский защитник "Днепра-1" Габриэль Бузанелло все же вернулся в расположение клуба. Об это сообщает официальный сайт команды.
23-летний бразилец прибыл в лагерь днепрян на сборе в Словении и уже включился в тренировочный процесс.
Отметим, что Бузанелло перебрался в "Днепр-1 в зимнее межсезонье, но так и не дебютировал из-за войны. Остаток прошлого сезона он провел на правах аренды в клубе "Жувентуде", сыграв в 4 матчах без результативных действий.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Глава обороны в Бундестаге: Шольц не сделал ничего для увеличения поставок оружия Украине
- Руководство ПСЖ намерено избавиться от 11 игроков, в том числе от Икарди и Вейналдума
- Лилль бесплатно подписал бывшую звезду РПЛ
- Днепр-1 забил 14 голов в контрольном матче - за днепрян сыграли пять игроков Металлиста
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
олег донецьк Украіна (донецьк)
11.07.2022 в 09:16
Ответить
0
0