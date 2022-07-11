Мартынюк: Надеюсь, что своими умениями и опытом помогу Металлисту 1925

Новичок "Металлиста 1925" Ярослав Мартынюк дал первое интервью в качестве игрока харьковской команды.

– Ярослав, поздравляем тебя с тем, что ты стал игроком "Металлиста 1925". Какие эмоции от подписания и как вообще у тебя возник вариант с этим клубом? Сразу согласился на предложение?

– Прежде всего – спасибо за поздравления. Согласился я сразу, как только появилось такое предложение. Знаю многих футболистов здесь. С ними напрямую встречался на футбольном поле или играл в команде одной. Знаю тренера, знаю его требования. То есть меня здесь все устроило и я согласился приехать в "Металлист 1925".

– Ты играл против "Металлиста 1925" в прошлом сезоне. Что можешь сказать об этой команде с точки зрения еще до того, как ты стал ее игроком?

– Они играют в очень интересный и быстрый футбол. Тренер требует играть быстро, мне нравится такой футбол. Я пришел, надеюсь, что своими умениями и опытом помогу этой команде.

– Для тех болельщиков "Металлиста 1925", которые следят только за своей командой, можешь, пожалуйста, рассказать о себе, как об игроке? На каких позициях играл, какие позиции можно закрыть? На какой играть удобнее всего? Какие у тебя сильные черты, как у игрока?

– Закрыть много позиций могу, но на позициях нужно играть. Я опорный полузащитник, нижний опорный полузащитник. То есть отвечаю за отбор мяча и, будем так говорить, за конструктив в атаке. Что я еще могу сказать? Учился в спортинтернате во Львове. Сам родом из Винницкой области. Поиграл во многих командах в Украине и за границей и пришел в семью "Металлиста 1925".

– Период от 24 февраля до того момента, как ты прибыл в расположение "Металлиста 1925", как ты проживал его?

– Я проживал на Западе Украины, там, будем так говорить, относительно спокойно. Знаю, что сейчас очень много болельщиков из разных команд сейчас воюют на фронте. Это очень трудная ситуация для нашего государства. Надеюсь, что в будущем мы, конечно, победим. Мы этого все ждем. У меня трое детей, я могу уехать из страны. Но я этого не буду делать до победного конца. Наше государство должно победить и я должен отпраздновать с нашим государством.

– Ты уже успел потренироваться некоторое время с "Металлистом 1925". Сейчас тяжелая работа, закладывается "фундамент" физической подготовки. Тем не менее, каковы впечатления от тренировочного процесса?

– Впечатления только положительные. Тренер требует, тренер подсказывает. Нам нужно было начинать. Мы четыре месяца ничего... Ну как ничего, тренировались сами, но непосредственно, если мы уже находимся в команде, нужно настраиваться на тяжелый труд, - сказал Мартынюк.