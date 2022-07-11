Караваев: Уверен, что мы будем побеждать на всех фронтах

Защитник "Динамо" Александр Караваев подвел итоги швейцарского этапа предсезонного сбора команды и поделился ожиданиями от противостояния с турецким "Фенербахче" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

– В каких кондициях находится команда по итогам швейцарского сбора?

– Не могу сказать, что мы сейчас готовы на сто процентов, однако уже подходим к высокому уровню физической готовности. В последней контрольной игре мы продемонстрировали более слаженное взаимодействие между собой. Мы переносим на поле то, что отрабатываем на тренировках, и с каждым днем ​​набираем форму.

– Мирча Луческу и его тренерский штаб начали активную стадию подготовки к поединкам с "Фенербахче". Что известно об этой команде?

– У нас пока было одно теоретическое занятие, в ходе которого мы ознакомились с соперником. Посмотрели контрольную игру "Фенербахче" с "Партизаном". Могу сказать, что это организованная команда, где заметен почерк тренера, с которым мы пересекались в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, когда он возглавлял "Бенфику".

Игроки "Фенербахче" очень сильны в индивидуальном плане, прежде всего в атаке, и слаженно действуют на поле. Потому мы очень тщательно готовимся к противостоянию с турецкой командой.

– В 2017 году ты выступал за "Фенербахче". Будет ли для тебя встреча с этой командой особенной?

– Я провел в "Фенербахче" полгода и мало играл. Однако этот период оставил приятные воспоминания, ведь у "Фенербахче" пылкие фаны, которые с самого детства болеют за свой родной клуб. У этой команды очень сильная поддержка, которую мы ощутим.

Считаю, что жребий свел в этом раунде квалификации две сильнейшие команды - "Динамо" и "Фенербахче". Потому будет очень сложная игра. Но у нас есть все шансы пройти дальше, мы ведь очень тщательно подходим к этому противостоянию.

Читайте также Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче

– Команда понимает, что этот поединок важен не только для "Динамо", но и всего украинского футбола и всех украинцев?

– Конечно, это так. Мы увидели, что у нас сильная и единая нация, которая сейчас объединяется на любом поприще – будь то политика или спорт. Мы одно целое. Уверен, что мы будем побеждать на всех фронтах – как на спортивном, так и на нашей украинской земле.