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Василий Кобин подтвердил, что получит должность в Металлисте

Премьер-лига
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Будет заниматься комплектацией команды

Василий Кобин подтвердил, что получит должность в Металлисте

фото - ФК Минай

Новина українською

Бывший тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал информацию, что он получит должность спортивного директора в харьковском "Металлисте".

"Занимаюсь ли я какими-то делами по "Металлисту"? Только что приехал. Работа идет. Есть много нюансов, потихоньку вхожу в курс, учусь. У меня достаточно хорошие отношения с Евгением Алексеевичем Красниковым и он предложил мне эту работу. Мы давно вели переговоры.

Я буду заниматься комплектацией команды, находить игроков. В моем понимании спортивный директор должен уметь правильно вести бизнес. Когда меня приглашали на этот пост, Красников, думаю, учитывал это. Нужно понять, каким будет финансирование клуба и на что мы можем рассчитывать.

Первое задание - чтобы игроки вернулись в Украину и тут готовились. Поэтому я предлагал Закарпатье для подготовки - у нас спокойный регион и тут много беженцев из Харькова. Я хочу сделать так, чтобы мы играли домашние матчи в Ужгороде", – сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Металлист (Харьков)
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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