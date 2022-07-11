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Василий Кобин подтвердил, что получит должность в Металлисте
Будет заниматься комплектацией команды
фото - ФК Минай
Бывший тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал информацию, что он получит должность спортивного директора в харьковском "Металлисте".
"Занимаюсь ли я какими-то делами по "Металлисту"? Только что приехал. Работа идет. Есть много нюансов, потихоньку вхожу в курс, учусь. У меня достаточно хорошие отношения с Евгением Алексеевичем Красниковым и он предложил мне эту работу. Мы давно вели переговоры.
Я буду заниматься комплектацией команды, находить игроков. В моем понимании спортивный директор должен уметь правильно вести бизнес. Когда меня приглашали на этот пост, Красников, думаю, учитывал это. Нужно понять, каким будет финансирование клуба и на что мы можем рассчитывать.
Первое задание - чтобы игроки вернулись в Украину и тут готовились. Поэтому я предлагал Закарпатье для подготовки - у нас спокойный регион и тут много беженцев из Харькова. Я хочу сделать так, чтобы мы играли домашние матчи в Ужгороде", – сказал Кобин.
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