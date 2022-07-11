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Первая группа игроков Шахтера прошла медосмотр перед сборами

Премьер-лига
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Горняки вышли из отпуска

Первая группа игроков Шахтера прошла медосмотр перед сборами

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Футболисты "Шахтера" впервые после благотворительного турне собрались вместе, чтобы пройти традиционный медицинский осмотр перед стартом подготовки к новому сезону.

В понедельник, 11 июля, в столичной клинике сети "Добробут", которая является партнером клуба, побывала первая группа игроков. Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Георгий Судаков, Ефим Конопля проверили состояние организма после долгой соревновательной паузы.

Медосмотр включает сдачу анализов, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ внутренних органов. В ближайшие дни эти процедуры пройдут остальные футболисты "Шахтера", после чего команда сможет приступить к тренировочному процессу.

Напомним, что сегодня "Шахтера" официально сообщил о том, что Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера команды.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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