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СМИ: Переговоры Динамо и Ярмоленко не увенчались успехом
Вероятно, украинца не будет в столице Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно появилась информация, что украинец Андрей Ярмоленко ведет переговоры с "Динамо" о своем возвращении. Однако трансфер вряд ли случится.
По данным Динамомании, переговоры между сторонами не увенчались успехом. Переход 32-летнего вингер в киевский клуб уже не актуален. Причина данного результата переговоров не называется.
Ярмоленко в данный момент находится без клуба, поскольку летом закончился его контракт с "Вест Хэмом". Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".
Что касается "Динамо", то не так давно "бело-синие" отправили в очередную аренду
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