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СМИ: Переговоры Динамо и Ярмоленко не увенчались успехом

Премьер-лига
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Вероятно, украинца не будет в столице Украины

СМИ: Переговоры Динамо и Ярмоленко не увенчались успехом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно появилась информация, что украинец Андрей Ярмоленко ведет переговоры с "Динамо" о своем возвращении. Однако трансфер вряд ли случится.

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По данным Динамомании, переговоры между сторонами не увенчались успехом. Переход 32-летнего вингер в киевский клуб уже не актуален. Причина данного результата переговоров не называется.

Ярмоленко в данный момент находится без клуба, поскольку летом закончился его контракт с "Вест Хэмом". Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".

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Что касается "Динамо", то не так давно "бело-синие" отправили в очередную аренду испанского форварда.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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