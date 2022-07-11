СМИ: Переговоры Динамо и Ярмоленко не увенчались успехом

Не так давно появилась информация, что украинец Андрей Ярмоленко ведет переговоры с "Динамо" о своем возвращении. Однако трансфер вряд ли случится.

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По данным Динамомании, переговоры между сторонами не увенчались успехом. Переход 32-летнего вингер в киевский клуб уже не актуален. Причина данного результата переговоров не называется.

Ярмоленко в данный момент находится без клуба, поскольку летом закончился его контракт с "Вест Хэмом". Была информация, что за Андреем следят клуб из МЛС, а также английский "Фулхэм".

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