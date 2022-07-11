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Палкин: Спасибо де Дзерби и его тренерскому штабу за порядочность и преданность Шахтеру
Сегодня итальянец покинул "горняков"
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход Роберто де Дзерби с поста тренера дончан.
"ФК "Шахтер" и главный тренер Роберто Де Дзерби приняли решение о досрочном завершении сотрудничества.
Де Дзерби провел с командой неполный сезон, всего 30 матчей, но даже за это время подтвердил, что является сильным и амбициозным тренером, а мы ещё раз убедились, что год назад сделали абсолютно правильный выбор. Клуб связывал с Роберто большие надежды, и очень жаль, что из-за сложившихся обстоятельств потенциал нашего сотрудничества не был реализован в полной мере.
Благодарим Мистера за время, проведённое в "Шахтере", за яркий футбол, красивые победы и незабываемые эмоции. Де Дзерби вписал свое имя в историю клуба как тренер-победитель: он вместе с командой завоевал трофей Суперкубка Украины-2021 и уверенно вел "Шахтер" к чемпионскому титулу.
Отдельно хочется сказать спасибо Роберто и его тренерскому штабу за исключительную порядочность и преданность клубу, когда после начала полномасштабной войны они остались верны команде и вместе с ней провели благотворительный тур в поддержку Украины.
Желаю Роберто Де Дзерби и его ассистентам новых профессиональных успехов и больших достижений в тренерский карьере! Пусть впереди будет много великих побед и завоеванных трофеев! Спасибо, Роберто!", - заявил Палкин.
Отметим, что вероятным преемником Роберто де Дзерби станет нынешний тренер "Днепра-1"
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