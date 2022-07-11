Вадим Гутцайт: Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ.

"Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага. Договорились разработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения.

Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!

Возле стадионов обязательно наличие оборудованного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы - нация победителей!", - написал Гутцайт в социальных сетях.