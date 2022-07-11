  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вадим Гутцайт: Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вадим Гутцайт: Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В День Государственного флага

Вадим Гутцайт: Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа

Фото - Анатолій Спиця

UA-Футбол
Новина українською

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, когда стартует новый сезон УПЛ.

"Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа - в День Государственного флага. Договорились разработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения.

Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. Безопасность – прежде всего!

Возле стадионов обязательно наличие оборудованного по всем стандартам места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС.

Восстановить большой футбол, как и другие национальные первенства, в Украине очень важно. Мы продолжаем соревноваться и болеть. Продолжаем сражаться и побеждать. Несмотря на все, украинский спорт и волю к победе на всех фронтах не остановить. Прочно стоим на спортивном фронте. Постоянно доказываем, украинцы - нация победителей!", - написал Гутцайт в социальных сетях.

Читайте такжеКиев и четыре области. Павелко назвал региона, которые должны принять начало следующего сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вадим Гутцайт

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде