Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Был основным в Юношеской Лиге УЕФА. Александрия арендовала 18-летнего воспитанника Динамо
На два года
Фото: ФК Александрия
"Александрия" пополнила состав очередным футболистом.
"Горожане" арендовали у "Динамо" 18-летнего защитника Максима Дячука. Срок действия арендного соглашения - два года.
Дячук был основным в "Динамо" U19, с которым дошел до 1/8 финала Юношеской лиги. В турнир провел все матчи без замен. В юношеском чемпионате Украины также отыграл во всех матчах.
Отметим, что "Александрия" совершила четвертый летний трансфер - ранее в качестве свободных агентов были подписаны Кобзар, Мартынюк и Шулянский. Никто из них не старше 21 года.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили генерал-майора и двух полковников армии рф в Херсонской области - источник
- Российская армия разрушила стадион в Донецкой области
- Уничтожена еще сотня оккупантов. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 10 июля
- Черноморец громит молдован, Днепр-1 забивает 14 за матч. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО