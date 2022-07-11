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Был основным в Юношеской Лиге УЕФА. Александрия арендовала 18-летнего воспитанника Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

На два года

Был основным в Юношеской Лиге УЕФА. Александрия арендовала 18-летнего воспитанника Динамо

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" пополнила состав очередным футболистом.

"Горожане" арендовали у "Динамо" 18-летнего защитника Максима Дячука. Срок действия арендного соглашения - два года.

Дячук был основным в "Динамо" U19, с которым дошел до 1/8 финала Юношеской лиги. В турнир провел все матчи без замен. В юношеском чемпионате Украины также отыграл во всех матчах.

Отметим, что "Александрия" совершила четвертый летний трансфер - ранее в качестве свободных агентов были подписаны Кобзар, Мартынюк и Шулянский. Никто из них не старше 21 года.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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