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Задерака: Сразу согласился перейти в Кривбасс, так как очень хотелось поработать с Вернидубом

Премьер-лига
(1 голосов)

У "Кривбасса" есть свой козырь во время переговоров

Задерака: Сразу согласился перейти в Кривбасс, так как очень хотелось поработать с Вернидубом

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Кривбасса" Максим Задерака рассказал, почему решил присоединиться к новому клубу.

"Был дома, когда позвонил по телефону главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб и предложил присоединиться к команде. Конечно, сразу согласился, потому что очень хотелось поработать вместе с таким известным тренером, топ-специалистом.

Первые мысли: в конце концов сможем заниматься любимым делом. Отдельная благодарность нашим героям, Вооруженным силам Украины за то, что у нас есть такая возможность. Эмоции лишь положительные, ведь даже не думая о возможности перейти в "Кривбасс". Только посоветовавшись с супругой, она только поддержала мое решение.

Всегда вдвойне приятно работать, когда перед твоим клубом будут стоять высокие задачи и цели. Тем более когда в "Кривбассе" подобрался такой сильный тренерский штаб, классные футболисты, опытный персонал это очень здорово. Все игроки со своими амбициями есть хорошая конкуренция. Уверен, здесь каждый из нас будет только расти в профессиональном плане и прогрессировать.

Эмоции только положительные от всего: организации, работы тренеров. Наш тренерский штаб – это профессионалы, с которыми очень приятно работать. Но самое главное – коллектив. Отмечу, что микроклимат в команде на самом высоком уровне. Хочу поблагодарить и руководство "Кривбасса" за те классные условия, которые у нас есть, для подготовки к сезону.

Мы будем играть от матча к матчу. И только на победу в каждой игре. А уже в конце сезона мы посмотрим, какие результаты у нас будут. Уверен, все будет хорошим", – заявил Задерака.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбасс

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