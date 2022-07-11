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Вацко: Матвиенко находится в шорт-листе Аякса

Премьер-лига
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Однако пока без конкретных предложений

Вацко: Матвиенко находится в шорт-листе Аякса

Фото: shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Комментатор Виктор Вацко заявил, что амстердамский "Аякс" рассматривает украинца Николая Матвиенко в качестве усиления на позицию защитника.

"Правда в том, что Матвиенко в шорт-листе "Аякса" на позицию левого центрального защитника. Все будет зависеть от того, продаст ли "Аякс" своего основного игрока на этой позиции Лисандро Мартинеса, который интересует "МЮ". Цена вопроса там, как пишут в Англии, 50 миллионов.

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Матвиенко - это форматная замена. Также быстрый, резкий футболист с качественной работой левой ногой, с качественной работой на мяче. Эти качества прежде всего важны, если мы говорим о Матвиенко в качестве альтернативы Мартинеса.

Как может разворачиваться ситуация? Во-первых, "Аяксу" еще нужно заработать 50 миллионов на Мартинесе. Дальше, слово за "Шахтером" и ценой, которую он назовет. Шансы на то, что "Шахтер" согласиться его продать есть. У Матвиенко высокая зарплата, он один из самых высокооплачиваемых игроков, а как вы знаете у "Шахтера" сейчас экономично не все хорошо.

Но важно понимать - это только шорт-лист "Аякса". Они не выходили на данный момент на "Шахтер" с любым предложением", - заявил Вацко.

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В статье: Аякс (Амстердам) Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Вацко on air

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