СМИ: Суркис не отпустил Буяльского бесплатно в МЛС

Комментатор Виктор Вацко заявил, что этим летом Виталий Буяльский мог оказаться в американском чемпионата.

По данным источником, серьезный интерес к футболисту "Динамо" проявлял "Интер" Майами. У них была серьезная заинтересованность и в переговорах участвовал их тренер Фил Невилл.

Однако американский хотел получить Буяльского бесплатно. Игорь Суркис не захотел даром отпускать полузащитника и наложил бан на этот переход.

Отметим, что контракт Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025-го года.