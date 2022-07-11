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СМИ: Суркис не отпустил Буяльского бесплатно в МЛС

Премьер-лига
(1 голосов)

Были переговоры

СМИ: Суркис не отпустил Буяльского бесплатно в МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Комментатор Виктор Вацко заявил, что этим летом Виталий Буяльский мог оказаться в американском чемпионата.

По данным источником, серьезный интерес к футболисту "Динамо" проявлял "Интер" Майами. У них была серьезная заинтересованность и в переговорах участвовал их тренер Фил Невилл.

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Однако американский хотел получить Буяльского бесплатно. Игорь Суркис не захотел даром отпускать полузащитника и наложил бан на этот переход.

Отметим, что контракт Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025-го года.

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В статье: Виталий Буяльский Виктор Вацко Динамо (Киев) Интер Майами
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Источник:
Вацко on air

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Комментарии (1)
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adey (Korosten)
11.07.2022 в 23:11
це що було? Суркіс міг безоплатно "дати". але захотілося грошей... траві баброфф па всєй зємлє...
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