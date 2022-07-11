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СМИ: Суркис не отпустил Буяльского бесплатно в МЛС
Были переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комментатор Виктор Вацко заявил, что этим летом Виталий Буяльский мог оказаться в американском чемпионата.
По данным источником, серьезный интерес к футболисту "Динамо" проявлял "Интер" Майами. У них была серьезная заинтересованность и в переговорах участвовал их тренер Фил Невилл.
Однако американский хотел получить Буяльского бесплатно. Игорь Суркис не захотел даром отпускать полузащитника и наложил бан на этот переход.
Отметим, что контракт Буяльского с "Динамо" действует до лета 2025-го года.
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