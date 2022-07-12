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Брентфорд договорился о трансфере 18-летнего таланта Днепра-1
В АПЛ будет еще один украинский игрок
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк в ближайшее время сменит клубную прописку. 18-летний украинец станет игроком "Брентфорда".
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал переход Ярмолюка. Полузащитник получил британскую визу и уже на этой неделе он официально будет представлен в качестве нового игрока "Брентфорда.
Финансовые детали трансфера на уточняются. Однако ранее сообщалось, что "пчелы" заплатят днепрянам 1,5 миллиона евро.
В сезоне-2021/22 юный талант отыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол. Его контракт с украинским клубом действует до 2023-го года. В минувшем розыгрыше АПЛ "Брентфорд" занял 13-е место.
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