Брентфорд договорился о трансфере 18-летнего таланта Днепра-1

Полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк в ближайшее время сменит клубную прописку. 18-летний украинец станет игроком "Брентфорда".

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал переход Ярмолюка. Полузащитник получил британскую визу и уже на этой неделе он официально будет представлен в качестве нового игрока "Брентфорда.

Финансовые детали трансфера на уточняются. Однако ранее сообщалось, что "пчелы" заплатят днепрянам 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 юный талант отыграл за "Днепр-1" 9 матчей и забил 1 гол. Его контракт с украинским клубом действует до 2023-го года. В минувшем розыгрыше АПЛ "Брентфорд" занял 13-е место.